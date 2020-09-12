تواصل الشروق تقديم ترشيحاتها الأسبوعية للقراء، على صفحات الملحق الثقافي.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجاري..

«شخصيات تاريخية»

طارق البشرى

دار الشروق

هذه دراسات أربع تتناول كلًا من: «سعد زغلول، وعبدالرحمن الرافعى، وأحمد حسين، ومصطفى النحاس» كتبها المؤرخ والمستشار «طارق البشرى»، يجمعها المزاج البحثى للكاتب الذى ينجذب أكثر لدراسة الفكر السياسى وحركاته. كما يجمع هذه الشخصيات الأربع أنهم كانوا جميعًا من رجال الحركة الوطنية، وهم من الفصيلين الأساسيين لها: الفصيل الذى تكوَّن منه حزب الوفد، والفصيل الآخر الذى بدأ بالحزب الوطنى لمصطفى كامل ومحمد فريد، وتوالد من أروقته فى الحركة الوطنية المصرية حركات أخرى؛ منها الإخوان المسلمون ومصر الفتاة والحزب الوطنى الجديد، وله أثر بارز فى الضباط الأحرار.



«الاختراق الصهيونى للمسيحية»

إكرام لمعى

دار الشروق

الكتاب يناقش فكرة المسيحية الصهيونية التى يدعمها اليمين الأمريكى ويكشف الأوهام التى تقوم عليها هذه الفكرة ويقول عنه الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى «الاختراق الصهيونى للمسيحية»، كتاب مهم يسجِّل الوسائل المختلفة التى تعَّرض لها الدين المسيحى بهدف اختراقه من جانب الصهيونية مرات من داخله ومرات من خارجه؛ وذلك خدمة للدولة اليهودية، والكتاب محاولة لتخليص الدين المسيحى من الاعتبارات السياسية التى اقتحمت جميع الأديان السماوية فى العصر الحالى والعودة به إلى نقائه الأول الأصلى، محمد سلماوى القس الذى هز الضمير العربى، هذا الكتاب يعلِّمنا أن نفكِّر ويفكِّرنا بأن نتعلم، ولهذا فكتاب القس إكرام لمعى، أخطر من أن نتحدَّث عنه، بل يجب أن نحفظه».



«خوف ــ ترامب فى البيت الأبيض»

بوب وودورد

شركة المطبوعات للتوزيع والنشر

مفجَّر فضيحة ووترجيت، التى أدّت إلى استقالة نيكسون، ينتظر 44 عاما ليصدر كتابه الجديد «خوف»، الذى قد يطيح الرئيس دونالد ترامب فى انتخابات منتصف المدة لما يتضمّنه من معلوماتٍ خطيرة وفضائح كبيرة عن لسان مسئولين ومقرّبين إلى ترامب وبيته الأبيض.



«أصوات»

سليمان فياض

دار الشروق

قصة حامد البحيرى الذى يعود من باريس إلى قريته «الدراويش» التى تتأهب لاستقباله هو وزوجته الفرنسية العائدة معه «سيمون»، وبمجرد وصولهم إلى القرية ينقسم الناس حول «سيمون» ويدخلون فى جولات لا تنتهى من النميمة الريفية حول سلوك «الخواجاية» القادمة من العالم الآخر، تمضى الأيام وتلعب الغيرة الإنسانية والثقافية دورها فى جريمة تودى بحياة «سيمون» وتحمل دلالات عميقة حول المعنى الحقيقى للتواصل الحضارى.

