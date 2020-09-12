 رئيس الوزراء السوداني يناقش الأزمة الاقتصادية مع قوى الحرية والتغيير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء السوداني يناقش الأزمة الاقتصادية مع قوى الحرية والتغيير

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:44 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:44 م

ناقش رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي، الأزمة الاقتصادية، مع المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة السودانية)، بمشاركة اللجنة الاقتصادية بقوى "الحرية والتغيير".

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم السبت، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الخيارات والسياسات الاقتصادية، التي من شأنها التأثير الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أنه تقرر عقد اجتماع آخر بعد غد.

وكانت الحكومة السودانية قررت إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، في أعقاب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، إلى حد وصفته الحكومة بأنه "عملية تخريب متعمدة للاقتصاد".


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