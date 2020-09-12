خالد مصطفى يعود للتدريبات الجماعية مع المصري

أبدى الجهاز الفني للمصرى بقيادة علي ماهر سعادته بعودة خالد مصطفى قلب دفاع الفريق للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفريق بعد إصابة نجمه إسلام أبو سليمة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز .

وحرص المدير الفني على الاجتماع باللاعب قبل بدء المران وطالبه بالعمل على إثبات وجوده بقوة مؤكداً أن باب المشاركة في المباريات مفتوح وبقوة لكل من يبذل قصارى جهده خلال التدريبات .

ويلتقى المصري مع فريق حرس الحدود بعد غدا الأثنين في الثالثة والنصف عصرا على ستاد الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع 18 من الدوري الممتاز.