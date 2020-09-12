التنمية المحلية: بدء تنفيذ 7 دورات تدريبية متخصصة بمركز سقارة

"شعراوي": خفض عدد المتدربين عن السنوات السابقة للحد من انتشار فيروس كورونا



أعلن محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي (2021/2020)، حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع الحالي 7 دورات تدريبية لأول مره لخريجي دورات الـ (tot) لتخصيصهم في 7 مجالات مختلفة وذلك بداية من غدًا الأحد 13/9/2020 وحتي الخميس 24/9/2020.

وأكد شعراوي، في بيان له، السبت، أن الدورات تتضمن حقيبة تدريبية جديدة تنفذ للمرة الأولى وهي التدريب علي المراكز التكنولوجية، والإعلام والتواصل المجتمعي، والتحول الرقمي، والشئون المالية، والقانونية، بكل تخصصاتها الفرعية والتفتيش المالي والاداري، والشئون الهندسية بكل تخصصاتها وأملاك الدولة وال gis، وأخيراً الموارد البشرية، ويستفيد من هذه الدورات ١٤٠ متدرباً من جميع المحافظات.

وأوضح، أن مركز سقارة للتدريب ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها للإرتقاء بمستوي تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن، حيث سيتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتي يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها.

وأشار إلى أنه نظرًا للظروف الحالية والإجراءات التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فقد تم خفض عدد المتدربين عن السنوات السابقة ووضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية تتضمن تقليل عدد المتدربين فى كل قاعة تدريب.

بالإضافة إلى عمليات التسكين للمتدربين وتعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم على أقصى درجة ممكنة لمراعاة التباعد الإجتماعى قدر الإمكان مع زيادة عدد الحافلات المستخدمة فى نقل المتدربين من وإلى مركز سقارة.

ومن ناحية أخرى، اختتم مركز سقارة فعاليات استكمال الدورات التدريبية لخطة 2020، والتي بدأت ولم تستكمل بعد بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث تم استكمال دورتي الـ ( gis) وحضرها 22 متدربا واللغة الإنجليزية المستوي الأول وحضرها 18 متدربا الأسبوع الماضي قبل بداية الخطة التدريبية (2021/2020)، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة قادة المستقبل 2020 وحضرها 66 متدرباً وسيتم إستكمال اسبوعها الثالث والأخير وسيتم تخريج الدفعة في يناير القادم.