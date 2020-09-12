وزير خارجية البحرين: التواصل مع إسرائيل سيفتح آفاقا جديدة للتباحث حول حقوق فلسطين

قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إن البحرين تعمل جاهدة لتدعيم الأمن والاستقرار في العالم، مؤكدًا تمسك المملكة الدائم والثابت بالحقوق المشروعة لدولة فلسطين، وضرورة الحصول على كامل حقوقها المشروعة.

وأضاف الزياني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، أن إعلان تأييد السلام بين المملكة وإسرائيل خطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، قائلًا إن التواصل بين البحرين وإسرائيل سيفتح آفاقا جديدة للتباحث حول القضايا الهامة بما فيها حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن التواصل بين البحرين وإسرائيل سيتضمن العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، مقدرًا ردود الفعل المرحبة للخطوة التاريخية لإعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل.

وتابع: «نثمن مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن دعمها ومساندتها لهذا التوجه الاستراتيجي والخطوة الهامة التي قامت بها المملكة»، مضيفًا: «نحن مع الإمارات الشقيقة للمشاركة في اللحظة التاريخية الهامة لدعم جهود السلام والتوجه نحوه في المنطقة بالتعاون مع الولايات المتحدة».

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية دائمًا ما كانت حليفًا تاريخيًا للمملكة البحرينية، متوجهًا بالشكر لها وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجهود والمثابرة التي وضعوها لتحقيق الغاية من الاتفاقيات.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.