وزير الداخلية البحريني: العلاقات مع إسرائيل ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل، يعد إجراء سياديا ويمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسينعكس على خدمة المصالح العليا للمملكة، داخليا وخارجيا ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار.

وأوضح وزير الداخلية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت - أن البحرين تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر وهو نهج أصيل وممتد في إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة.

من جانبه، أكد رئيس الحرس الوطني بمملكة البحرين الفريق أول الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن إعلان إقامة السلام بين البحرين وإسرائيل هو خطوة تاريخية شجاعة من العاهل البحريني في سبيل تحقيق مستقبل أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً لكافة شعوب المنطقة، والمساهمة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل أيضا امتدادا لرؤية عاهل البحرين في أن تظل المملكة دوماً وطناً آمناً مسالماً يتسع للجميع في مناخ من الأمن والسلام والانفتاح والتعايش المشترك.