رقم قياسي لليفربول بعد الفوز على ليدز يونايتد بالبريميرليج

نجح ليفربول في تحقيق فوزا مثيرا أمام ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع الريدز أن يحقق رقم قياسي بعد فوزه اليوم على ليدز، حيث غرد النادي عبر حسابه الرسمي على شكبة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" 60 مباراة بدون هزيمة على ملعب الأنفيلد في البريميرليج".

وتقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء وتعادل جاك هاريسون لفريق ليدز في الدقيقة 12 ثم أضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 20 ثم تعادل باتريك بامفورد لليدز في الدقيقة 30 قبل أن يسجل ليفربول الهدف الثاني له والثالث لليفربول في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 3 / 2.

وفي الشوط الثاني، سجل ماتيوز كليتش الهدف الثالث لفريق ليدز في الدقيقة 66، قبل أن يسجل صلاح الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 88.

وحصد ليفربول أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث يسعى للدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، في المقابل ظل فريق ليدز بلا نقاط.