 «درة جروب» تطور 125 فدانا فى الشيخ زايد بالشراكة مع مطورين - بوابة الشروق
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«درة جروب» تطور 125 فدانا فى الشيخ زايد بالشراكة مع مطورين

عفاف عمار:
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:26 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:26 م

تعاقدت احد الشركات التابعة لمجموعة درة على تطوير 125 فدانا بمدينة الشيخ زايد بالشراكة مع مطورين اخرين ــ تبعا لتصريحات مصادر تحدثت لــ «مال واعمال – الشروق».
أضافت أن الأرض حصلت عليها احدى الشركات العقارية عن طريق مزايدة من هيئة المجتمعات العمرانية، لاقامة مشروع عمرانى متكامل، وستقوم بتطويرها بنظام المشاركة مع شركة درة جروب.
وساهمت «درة جروب» فى تشييد قرابة 60% من مدينة الشيخ زايد ما بين اعمال مقاولة وتطوير عقارى.
ووقعت الشركة الهندسية للانشاء والتعمير، إحدى شركات مجموعة درة، عقد مقاولة مع شركة بالم هيلز للتعمير لاستكمال المرحلة الثالثة لأحد مشاريعها السكنية فى التجمع الخامس. ويضم المشروع الموقع بشأنه العقد تنفيذ 44 عمارة سكنية تضم 1056 شقة بارتفاع ارضى واربعة ادوار، كما جار التفاوض على عقد مقاولة فى المرحلة الأولى لمشروع «باديا» لتنفيذ 32 مبنى بحوالى 470 شقة.
وابرمت الشركة اتفاقية شراكة مع شركة شابورجى الهندية ــ إحدى أكبر شركات المقاولات فى العالم ــ وذلك للمنافسة على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية وخاصة فى العلمين الجديدة.
وتتنافس درة جروب على تنفيذ عدد من المشروعات التى جارى طرحها فى العاصمة الادارية والعلمين الجديدة بالاضافة إلى مشروعات لصالح القطاع الخاص.

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