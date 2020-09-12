أوزبكستان مستعدة لاستضافة المفاوضات الأفغانية إذا أبدت الأطراف اهتماما

أعلن المبعوث الخاص لرئيس أوزبكستان إلى أفغانستان، عصمت الله إرجاشيف، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستضافة المفاوضات الأفغانية، إذا أبدت الأطراف اهتمامًا بهذا الأمر.

وقال إرجاشيف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك - إن "أوزبكستان منصة مناسبة للغاية للمفاوضات بين الأطراف الأفغانية، فهي على حدود أفغانستان ولديها تجربة إيجابية في التفاعل مع الأطراف الأفغانية، ولكن من أجل ذلك يجب على الأفغان أنفسهم أن يعبروا عن هذه الرغبة، ونحن مستعدون لقبولها".

وعلى مدار 19 عاما، رفضت طالبان مرارا وتكرارا الدخول في أي مفاوضات مباشرة مع الحكومة في كابول، واصفة إياها بأنها "دمية" في يد الغرب.

وبموجب اتفاق توصلت إليه الولايات المتحدة وطالبان في فبراير الماضي، وافقت كابول على الإفراج عن حوالي 5 آلاف سجين مقابل إطلاق سراح ألف عنصر من القوات الموالية للحكومة تحتجزهم طالبان.

وينص الاتفاق أيضا على الانسحاب التدريجي لجميع القوات الدولية من أفغانستان.