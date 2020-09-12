الهند: يجب أن تحترم عملية السلام الأفغانية سيادة أفغانستان ووحدة أراضيها

أكدت الهند أن عملية السلام الأفغانية يجب أن تحترم سيادة أفغانستان ووحدة أراضيها.

وقال وزير خارجية الهند، سوبراهمانيام جايشانكر -في خطاب عبر تقنية "الفيديو كوفرانس" بشأن مفاوضات عملية السلام الأفغانية أوردته قناة "إن تي في" الهندية اليوم السبت- إن عملية السلام يجب أن تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية، وتضمن مصلحة الأقليات، وتراعي النساء والفئات الضعيفة، وأن تتناول "بصورة فعالة" أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد، على حسب وصفه.

وفي سياق متصل، شدد جايشانكر -خلال سلسلة من التغريدات على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" بشأن فحوى خطابه- على موقف بلاده الثابت منذ أمد، المتعلق بأنه يتعين على عملية السلام أن تكون "بقيادة أفغانستان، وبتولية من أفغانستان، وبحكم أفغانستان"، على حسب تعبيره.

وأضاف جايشانكر: "صداقة شعوبنا تعد شهادة على تاريخنا مع أفغانستان، ولا يوجد جزء من أفغانستان لم تمسه مشروعاتنا التنموية التي تزيد عن 400 مشروع، وإني على ثقة أن تلك العلاقة الحضارية ستستمر في النمو".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأفغاني، أشرف غاني، قد وافق الشهر الماضي على إطلاق سراح 400 سجين من حركة طالبان، ما يمهد الطريق لبدء عملية السلام التي طال انتظارها والتي تهدف إلى إنهاء الصراع الدائر منذ نحو عقدين في الدولة التي مزقتها الحرب.