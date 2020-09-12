جوزيبي كونتي يحضر جنازة شاب أسمر تعرض للضرب حتى الموت

حضر مئات الأشخاص، من بينهم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم السبت، جنازة ويلي مونتيرو دوارتي - 21 عاما، الذي تعرض للضرب المبرح حتى الموت منذ نحو أسبوع، في بلدة بالقرب من روما.

وصدم مقتل الشاب أسمر البشرة، المولود في روما الذي جاءت عائلته من الرأس الأخضر، البلاد وأثار جدلا حول العنف اليومي الذي يواجهه الكثيرون في إيطاليا.

وتوفى مونتيرو دوارتي يوم الأحد الماضي في كوليفيرو بالقرب من روما، بعد قدومه لمساعدة صديق كان في مناوشة مع عدة رجال خارج حانة. ثم تعرض هو نفسه للاعتداء من قبل الرجال.

ويتعامل مكتب المدعي العام مع القضية كجريمة قتل، ويخضع للتحقيق 4 شبان من المنطقة، بينهم شقيقان تعرفهما الشرطة.

ويحقق ممثلو الادعاء فيما إذا كانت الدوافع العنصرية لعبت دورا في الجريمة أم لا.

ووصف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي كان من بين المعزين في جنازة مونتيرو دوارتي، جريمة القتل بأنها "عمل شنيع من أعمال العنف".