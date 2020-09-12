 غموض في وضع طالبي لجوء من بيلاروس في السفارة السويدية - بوابة الشروق
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غموض في وضع طالبي لجوء من بيلاروس في السفارة السويدية

علم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا
ستوكهولم - د ب أ
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 9:44 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 9:44 م

قالت وزارة الخارجية السويدية، اليوم السبت، إن رجلين دخلا منطقة السفارة السويدية في العاصمة البيلاروسية مينسك ما زالا في المجمع بعد يوم من طلب اللجوء.

ولا يمكن التعامل مع طلبهما للجوء لأن السفارة لا تتعامل مع مثل هذه الأمور. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية يوليا إريكسون بوجورزيلسكا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه الطلبات "تتولاها وحدات هيئة الهجرة في السويد أو شرطة الحدود السويدية".

وقالت إن الرجلين "حالتهما جيدة" في ظل هذه الظروف، وإن السويد "ستتصرف وفقا للوضع".

ورفضت المتحدثة الإدلاء بمزيد من التفاصيل ولم تعليق بشأن ما إذا كانت السلطات البيلاروسية قد طلبت تسليمهما أم لا.


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