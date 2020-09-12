قنصل السودان بأسوان يشكر جمعية نصر النوبة لتضامنها مع متضرري الفيضان

تقدم القنصل العام السوداني بالإنابة في أسوان المستشار أحمد خليفة محمد لممثلي جمعية "نصر النوبة" بالشكر والتقدير، نيابة عن حكومة وشعب السودان، لتضامنهم مع متضرري الفيضانات في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، إنه في إطار الجهود التي تبذلها بعثاتنا بالخارج لدرء آثار السيول والفيضانات التي تجتاح السودان هذه الأيام؛ التقى القنصل بالإنابة في أسوان المستشار أحمد خليفة محمد مع ممثلي جمعية "نصر النوبة" الزين عابدين عكاشة، وعبير على عثمان، وعائشة عمر صالح، والذين أعربوا عن وقفتهم وتضامنهم وجميع قرى نصر النوبة، مع إخوانهم المتضررين في السودان.

وقام ممثلو الجمعية بالتبرع ببعض المواد العينية للمتضررين من الفيضانات.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أن القنصلية ستوالي جهودها في هذا المجال تنسيقا مع اللجنة المختصة، والجهات ذات الصلة لإيصال هذه المساعدات إلى محتاجيها.