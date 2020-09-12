الاشتراكيون يطالبون ميركل باستقبال المزيد من مهاجري معسكر موريا المحترق باليونان

طالب عدد كبير من أعضاء كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باستقبال المزيد من المهاجرين من معسكر موريا اليوناني الذي تعرض لحريق هائل.

وجاء في خطاب للنواب إلى المستشارة الألمانية حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه اليوم الجمعة أن الموافقة التي أعلنتها ألمانيا حتى الآن تتضمن استقبال 150 من المهاجرين القصر تعتبر "غير متلائمة مع الوضع وتثير الخجل".

وقع على الخطاب 92 من بين 152 عضوا هم أعضاء الحزب الاشتراكي بالبرلمان الألماني "بوندستاج".

وجاء في الخطاب: "إننا نناشد الحكومة بأن تستقبل اللاجئين من المعسكر المنكوب وعلى الفور بنفس الشكل الذي قدمته الولايات بالفعل".

وكان العديد من الولايات عرضت استقبال اللاجئين حتى خلال هذا الأسبوع، حيث عرضت ولاية راينلاند بفالتس استقبال 50 مهاجرا، وبرلين 300 مهاجر.

كما كانت ولاية تورنجن قد قررت قبول حوالي 500 من اللاجئين إلا أنها أخفقت بسبب معارضة الحكومة الاتحادية لذلك.

ولابد من أن تعلن وزارة الداخلية الاتحادية موافقتها على قرار الولايات حتى ينفذ.