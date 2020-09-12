حمدوك يؤكد لبومبيو أهمية تطوير التعاون والعلاقات بين السودان وأمريكا

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أهمية تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم الجمعة، أن حمدوك تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو، اطلع خلاله على الأوضاع بالسودان في أعقاب كارثة السيول والفيضانات التي يواجهها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، دعم الولايات المتحدة للسودان وشعبه خلال هذه الأوقات الصعبة، وأنهم سيقفون مع الشعب السوداني لتجاوز هذه المحنة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء السوداني، عن تقديره لاتصال وزير الخارجية الأمريكي.