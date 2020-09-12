عريقات: واشنطن تعمل على تشكيل تحالف عربي مع إسرائيل

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم السبت إن الإدارة الأمريكية تعمل على تشكيل تحالف عربي مع إسرائيل بدعوى مواجهة المخاطر في المنطقة، وذلك بعد اتفاق الإمارات والبحرين على إقامة علاقات رسمية مع تل أبيب.

وصرح عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن "ما يحدث من اتفاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية ليس تطبيعا أو معاهدة سلام، وانما فكرة زرعتها الولايات المتحدة بوجوب خلق تحالف مع إسرائيل لمواجهة الاخطار المحدقة بالمنطقة".

واعتبر أنه "إذا كانت منظومة الأمن القومي العربي وحمايته ستعتمد على إسرائيل فهو أمر في غاية الغرابة، لأن إسرائيل لطالما وقفت مع دول في حروبها ضد العرب، إضافة إلى أن المعاهدة الأمريكية الإسرائيلية تنص على أن تكون إسرائيل أقوى من العرب مجتمعين أو منفردين".

وأضاف أن "هذا التطبيع المجاني مستغرب، يقوم على مبدأ أرض إسرائيل التاريخية من النهر إلى البحر، ويلزم الانظمة العربية بمعاهدة سلام، وهم لا يقاتلون إسرائيل، بل من يصارعها هو الشعب الفلسطيني".

وشدد عريقات على أن المطلوب "تجفيف مستنقع الاحتلال كما نصت مبادرة السلام العربية، أما التطبيع قبل ذلك فهو القبول أن تكون القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة تحت السيادة الاسرائيلية وهو ما يمثل خيانة عظمى".

من جهته، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، إن الاتفاق البحريني- الإسرائيلي لإقامة علاقات ثنائية رسمية "أمر معيب ومخزٍ".

وحث الرجوب على تحرك شعبي في مختلف الدول العربية من أجل "مواجهة الانهيار والخيانة لقضية فلسطين وقضايا العرب والمسلمين".

وكانت القيادة الفلسطينية شجبت بشدة مساء أمس الاتفاق الذي أعلنته الإدارة الأمريكية لإقامة علاقات رسمية بين البحرين وإسرائيل، مطالبة المنامة بالتراجع عن الخطوة.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في بيان، الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين لـ "التشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال".

وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أكدت أن "الإعلان عن تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين، لن يغير من جوهر الصراع القائم على الإنكار الممنهج لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، كما أنه لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة بل على العكس من ذلك".

وأكدت عشراوي، في بيان صحفي اليوم ، أن "الإعلان عن التطبيع المجاني برعاية أمريكية، يعكس سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القائمة على استغلال الواقع العربي المتشرذم، لتنفيذ مخططاته اللاأخلاقية الهادفة لتحقيق مصالحه ومصالح قاعدته الانتخابية، ومكافأة إسرائيل وحمايتها وتحقيق مصالحها عبر ترسيخ الفوضى والاستقطاب في المنطقة عموما".

وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أكد اليوم أن الخاسر من "التطبيع" مع "الاحتلال" الاسرائيلي هو الحكومات والأنظمة الراغبة فيه.

وندد بحر، في تصريح صحفي ، بـ "توصل مملكة البحرين لاتفاق تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

ووصف الاتفاق بـ"الخطير"، ويشكل "تهديداً جديداً للأمة العربية والإسلامية كسابقاته من اتفاقات التطبيع مع الاحتلال"، قائلا: "الشعوب الحرة ستدوس هذه الاتفاقيات الهزيلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب امس الجمعة توصل البحرين و"إسرائيل" إلى اتفاق يسري بموجبه تطبيع العلاقات بينهما، لتصبح المنامة ثاني عاصمة خليجية تقيم علاقات سياسية مع "تل أبيب" في الآونة الأخيرة، بعد الإمارات.