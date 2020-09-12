عضو بمجلس السيادة السوداني: الجيش يقف إلى جانب المواطنين في الظروف الحالية

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، أن القوات المسلحة ومؤسساتها تقف إلى جانب المواطنين في الظروف الحالية، بكل ما تمتلك من إمكانيات خاصة عندما يرتبط الأمر بالسيول والفيضانات.

وذكر مجلس السيادة - في بيان اليوم السبت - أن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، تفقد عددا من القرى بمحلية جبل الأولياء، في الخرطوم، عقب السيول والفيضانات التي أصابت المنطقة مؤخرا، واستمع إلى شكاوى المواطنين وحجم الضرر في المباني التي تهدمت بشكل كلي أو جزئي والمناطق الزراعية والبيوت المحاذية لشريط النيل والتي غمرها الفيضان، وطالب المواطنون بتعويضهم، أو وضع خطة إسكان تتلافى أخطاء التخطيط القديم.

وأعرب كباشي عن شكره للمواطنين بقرى جبل الأولياء على صبرهم، مضيفا أن الحكومة والمواطن يجب أن يعملوا جميعا لإيجاد الحلول لتداعيات الفيضانات، والأمراض التي قد تنجم جراء السيول والفيضانات.