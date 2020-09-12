قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن اللاعب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، تم احتجازه بقسم شرطة قصر النيل، لعرضه علي نيابة الجيزة صباح اليوم السبت، للتحقيق معه في قضية أخري "إصابة عامل بالخطأ في حادث طريق".



وأضاف المصدر أن اللاعب سيقضي الليلة داخل قسم الشرطة لحين عرضه علي نيابة الجيزة محل التحقيق في القضية، مشيرا إلى أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل صالح جمعة بكفالة 5 آلاف جنية والتصالح مع اطارات القضية.

وأوضح أنه اثناء فحص بطاقة اللاعب الشخصية تبين أنه متهم في قضية أخري بقسم شرطة الجيزة.



وذكر المصدر أنه سيتم ترحيل اللاعب صباح السبت، لعرضه علي رئيس نيابة الجيزة، وسماع أقوله في البلاغ المقدم ضده من عامل بإحدي المنشآت السياحية الذي اتهمه باصابته بالخطأ منذ 3 أشهر.