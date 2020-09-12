إيران تدين إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

أدانت إيران بشدة إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين و"الكيان الصهيوني" ووصفته بأنه "عمل مخز ومذل من قبل البحرين".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها نشرته اليوم السبت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "إن هذا الإجراء البحريني المخزي، يضحي بمبادئ القضية الفلسطينية وعقود من جهاد الشعب الفلسطيني، وما تحمله من مصائب وآلام فداء للانتخابات الأمريكية".

وجاء في البيان: "إن من المؤكد أن الشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين الأحرار في العالم سيرفضون إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، وبالتالي فإن هذا الإجراء المخزي سيبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب العالم الحرة إلى الأبد".

واعتبر بيان الخارجية الإيرانية أن "حكومة البحرين وبدل أن تكسب مشروعيتها من شعبها فإنها وللأسف تدير ظهرها لهذا الشعب وترتكب خطأ كبيرا بالتشبث بكيان الاحتلال وبالتضحية بمبادئ الشعب الفلسطيني، من أجل الانتخابات الداخلية الأمريكية".

واعتبر البيان أن حكام البحرين سيكونون من الآن فصاعدا شركاء في جرائم الكيان الصهيوني، باعتباره مصدر التهديد الدائم لأمن المنطقة والعالم الاسلامي والأساس لعقود من العنف والقمع والقتل والحروب والاغتيالات وسفك الدماء في فلسطين المظلومة والمنطقة، وبالنتيجة فإن إجراء حكومة البحرين لن يسفر إلا عن تصاعد الغضب والانزجار الدائم للشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين والشعوب الحرة في العالم".

وحذرت الخارجية الإيرانية في بيانها "من أي نوع من المساس بأمن منطقة الخليج الفارسي من قبل الكيان الصهيوني"، مؤكدة "أن حكومة البحرين وباقي الحكومات المطبعة مع الكيان الصهيوني ستتحمل عواقب أي إجراء يحدث في هذا المجال".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل.