أرسنال يقص شريط الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي بمواجهة فولهام

يفتتح أرسنال عودة الدوري الإنجليزي في الواحدة والنصف من مساء اليوم السبت بمواجهة قوية أمام الصاعد حديثًا للبريميرليج فولهام.

ويتوق أرسنال للمنافسة على مراكز دوري أبطال اوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد أن فشل في التأهل إلى المسابقة القارية الأهم نهاية الموسم الماضي.

وارتفعت آمال جماهير أرسنال مع الفريق في الآونة الأخيرة في ظل النتائج والأداء المميز رفقة المدير الفني مايكل أرتيتا، الذي قاد الجانرز للتتويج ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيري على حساب فريقي تشيلسي وليفربول.

وقال الحارس الارجنتيني ايميليانو مارتينيز الذي لعب مباريات ارسنال جميعها حتى نهاية الموسم بعد اصابة الحارس الالماني بيرند لينو وساهم في الفوز باللقبين في حديث مع صحيفة "ماركا" الاسبانية إن "ارتيتا مدرب عظيم، لقد غيّر تركيبة ارسنال، لديه خطة لكل مباراة".

وتابع الحارس المتوقع انتقاله الى استون فيلا "إنه ذكي جدا برأيي. سيصبح أحد أفضل المدربين في العالم".

وستكون مهمة ارتيتا المقبلة البناء على هذين اللقبين وتصحيح الشوائب التي ادت الى احتلال ارسنال المركز الثامن في الدوري الموسم الفائت.

وبدأ المساعد السابق لمواطنه جوارديولا في مانشستر سيتي في ذلك، من خلال التعاقد مع البرازيليين جابريال ماجاليس مدافع ليل الفرنسي والجناح ويليان من تشيلسي.

وإذا تمكن أخيرا من إقناع قائد الفريق المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، فسيكون أرتيتا في وضعية أقوى.

من جهته، يسعى فولهام لتفادي العودة للشامبيونشيب الذي تأهل منه للبريميرليج في نهاية الموسم الماضي بعد اللجوء لدورة الترقية "البلاي أوف"، حيث تغلب في المباراة النهائية على برينتفورد.

وكان فريق فولهام، الذي يدربه سكوت باركر، أحدث الفرق التي هبطت من الدوري الممتاز، من الثلاثة التي صعدت، وذلك في موسم 2018 / 2019، ولكنه قال أن فريقه جاهز لتحدي البقاء مرة أخرى.

وقال باركر قبل أن يفتتح فريقه مباريات موسم 2020 / 2021 أمام أرسنال :" هذه هي المعركة التي نواجهها. تحدي نحتاج الاستمتاع به".

وأضاف :"لقد انتقلنا من مرحلة أنه يتوقع منا الفوز بأغلبية الجولات ومحاولة الصعود، والآن ندخل لقسم حيث نعلم أن الأمور ستكون أكثر صعوبة".

ويعلم باركر أن الكثير من الفرق الست الكبرى بالدوري أقوى من فولهام ولهذا السبب يعلم لماذا لا يوجد الكثير من الدعم للفريق القادم من غرب لندن في البقاء.

وأضاف :"لم نكن أبدا غير مرشحين (في الموسم الماضي من دوري البطولة) كان الضغط دائما بسبب أننا المرشحون".

وأردف :"من الواضح أننا سنواجه فرق ولاعبين أفضل منا فنيا. سيتعين علينا أن نعادلهم من حيث الرغبة وأن نكون موحدين. هذا العام يرانا الناس أننا المرشحين الأبرز للهبوط".