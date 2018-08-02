إصابة 31 شخصا في حادث سير بألمانيا

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أصيب 31 شخصا جراء حادث مروري خطير لحافلة على إحدى الطرق السريعة بالقرب من مدينة فوبلين بولاية ميكلنبورج-فوربومرن بشمال ألمانيا.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح بالغة، ولكن حالتهم ليست خطيرة.