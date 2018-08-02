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إصابة 31 شخصا في حادث سير بألمانيا

فوبلين (ألمانيا) - د ب أ:
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:22 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:22 ص

أصيب 31 شخصا جراء حادث مروري خطير لحافلة على إحدى الطرق السريعة بالقرب من مدينة فوبلين بولاية ميكلنبورج-فوربومرن بشمال ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح بالغة، ولكن حالتهم ليست خطيرة.


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