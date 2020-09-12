مترو دلهي بالهند يستأنف خدماته بعد 170 يوما من الإغلاق بسبب كورونا

استأنف مترو دلهي بالهند خدماته بالكامل، اليوم السبت، مع فتح خط مطار دلهي السريع مجددا بعد أن ظل مغلقا لأكثر من 170 يوما؛ نظرًا لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت شركة خط سكة حديد مترو دلهي -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم- أن جميع خطوط شبكة المترو قيد التشغيل في الوقت الحالي، وأن توقيت الخدمات سيتبع الجدول الذي كان معمولا به قبل فترة الإغلاق ليبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتي الساعة الـ11 مساء (بالتوقيت المحلي للبلاد).

وكان قد تم إغلاق خدمات المترو في 22 مارس الماضي لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأصدرت وزارة الشئون الداخلية الهندية مؤخرا قواعد إرشادية تسمح لمترو دلهي باستئناف التشغيل بطريقة تدريجية، القرار الذي أعلن المترو في أعقابه أنه سينفذ على ثلاث مراحل خلال الفترة بين 7 إلى 12 سبتمبر الجاري.