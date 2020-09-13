عمرو أديب: رئيس الوزراء كان جريئا بإعلان وجود فساد بين الموظفين في المحليات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان جريئًا جدًا بإعلان وجود فساد بين الموظفين في المحليات، مشيرًا إلى أن «مدبولي» أعلن القبض على بعض منهم.

وأشاد أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، بالقرارات التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم، قائلًا إن قرار الإدارة المصرية بتعميم سعر متر التصالح 50 جنيهًا في الريف المصري كله أيًا كانت التجاوزات، إضافة للقرارات التي تراعي البعد الاجتماعي في هذه المسألة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت قرارًا ماليًا مصرفيًا، بخفض نسبة 25% من القيمة الإجمالية للتصالح للمواطن الذي يدفع النقود كاملة، معقبًا: «الحكاية تحلحلت وتمرحلت بعد هذه القرارات».

وأضاف أديب، أن رئيس الوزراء في الإيجاز الصحفي اليوم يتحدث عن أهمية رسم الخط الأحمر للدولة، متابعًا أنها «حركة ونقلة تاريخية»، وفقًا لتعبيره.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، اليوم السبت، لقاءً مفتوحا مع عدد من الإعلاميين والصحفيين والكتاب، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية.