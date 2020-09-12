سيناتور جمهورية: كان على ترامب أن يكون صريحا مع الأمريكيين بشأن الوباء

قالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ينبغي أن يكون "صريحا" مع الشعب الأمريكي فيما يتعلق بخطورة التهديد الذي يمثله فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد أن كشفت التسجيلات أنه قلل من أهمية الوباء.

وذكرت كولينز في مناظرة بولاية ماين الأمريكية، مساء أمس الجمعة: "أعتقد أنه كان على ترامب أن يكون صريحًا مع الشعب الأمريكي".

وأضافت: "يستطيع الشعب الأمريكي أن يتقبل الحقائق القاسية. وكان علي ترامب التزام كرئيس بأن يكون صريحا معهم وأن يخبرهم بكل ما يعرفه"، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

ومضت كولينز قائلة: "لقد قلت منذ البداية أن أداء الرئيس كان غير متكافئ وأنه يجب عليه اتباع نصيحة مستشاريه الطبيين الممتازين".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات لمقابلات بين ترامب والصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودورد أن ترامب أراد "التقليل من خطورة" التهديد الذي يشكله فيروس كورونا في الأشهر الأولى من الوباء.

وقال ترامب في التسجيلات: "أردت ذلك، أردت إخفاء الأمر. وما زلت أريد أن أخفيه، لأنني لا أريد أن أخلق حالة من الذعر".

وقال ترامب في جزء آخر من المقابلة: "إنه ينتقل عبر التنفس (كورونا)". وأضاف: "ليس عليك أن تلمس الأشياء. صحيح؟ لكن الهواء، أنت فقط تتنفس الهواء وهذه هي الطريقة التي من الممكن أن تصاب بها بهذا الوباء". وأوضح: "هذا أمر صعب وحساس للغاية. إنه أيضا أكثر فتكا من الأنفلونزا الموسمية".

جاءت تعليقات ترامب في نفس الوقت الذي كان يقارن فيه الرئيس الأمريكي علانية، فيروس كورونا بالإنفلونزا السنوية، معتبرا أن الوباء سيختفي ببساطة.

واعترف ترامب لاحقا بأنه كان على علم بتهديد فيروس كورونا أكثر مما صرح به في فبراير ومارس الماضيين، معللا ذلك بأنه كان يحاول منع حدوث "ذعر" بين الشعب الأمريكي.

وقال ترامب هذا الأسبوع: "الحقيقة هي أنني مشجع لهذا البلد. أنا أحب بلادنا". وأضاف:"لا أريد أن يخاف الناس. لا أريد أن أخلق الذعر، وبالتأكيد لن أقود هذا البلد أو العالم إلى حالة من التخبط".

يشار إلى أن ترامب تعرض لانتقادات كبيرة بسبب استجابته لفيروس كورونا، حيث قال الديمقراطيون وعدد قليل من الجمهوريين إنه لم يتخذ إجراءات مبكرة كافية للحد من انتشار الوباء.