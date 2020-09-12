وفاة خال الرئيس السوري محمد مخلوف (أبو رامي) بكورونا في دمشق

توفى خال الرئيس السوري محمد مخلوف (أبو رامي)، في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد.

ونعت أسرة مخلوف عميدها محمد وهو والد رجل الأعمال المعروف رامي الذي كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال في سوريا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ومحمد هو شقيق أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالي، وقد تسلم عددا من المناصب في حياته، منها إدارته لأهم المؤسسات الاقتصادية المهمة في البلاد، إذ كان مديرا لمؤسسة التبغ، وبعدها كان مديرا للمصرف العقاري.

وتشهد العلاقات بين مخلوف والأسد توتراً كبيراً، عندما بدأ رامي مخلوف بالظهور المصوّر منذ نهاية شهر أبريل الماضي لانتقاد الرئيس السوري، فيما اتخذ الأسد إجراءات مختلفة لمصادرة ثروته.

وصدرت قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف المنقولة وغير المنقولة، ثم تم منعه من مغادرة البلاد.