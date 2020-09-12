مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر يسلم سيارتين للفائزين بسحب جوائز Auto Mega Campaign

سلّم مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر سيارتين للفائزين فى أول سحب على جوائز Auto Mega Campaign – من خلال معرضى سيارات القرش والأبيض أوتوموتيف.

انطلقت الحملة التسويقية منذ شهر مارس لعام 2020، حيث تم تقديم فرصة تمويل السيارات عن طريق البيع بالمرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية – مع الإعفاء من المصاريف الإدارية وبوليصة تأمين مجانية للسنة الأولى.

وتمت عملية السحب تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى (ترخيص رقم 52 لسنة 2020).

ومن الجدير بالذكر أن مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر هو البنك الرائد فى مجال تمويل السيارات فى مصر بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يقدم المصرف عدة عروض وحلول متكاملة للسيارات الجديدة والمستعملة التى تلبى احتياجات مختلف العملاء.