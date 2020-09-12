 السودان: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أ ش أ
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 12:57 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 12:57 ص

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء حالة أخرى.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة عن التقرير الوبائي ليومي الأحد والإثنين الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٠ إصابة في الخرطوم، و٣ إصابات في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٦٢٤ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و ٤٧٠ حالة، بينها ٨٣٤ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦ آلاف و٧٣١ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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