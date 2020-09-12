وزير العدل: الجزائر لن تشارك في الحروب الدولية وفق الدستور الجديد

نفى وزير العدل حافظ الأختام بالجزائر، بلقاسم زغماتي، اليوم الجمعة، أن يكون مشروع الدستور الجديد يسرع لمشاركة الجيش الجزائري خارج حدوده، مشيرا إلى أن "الأمر سيقتصر على المساهمة في جهود حفظ السلام."

وأضاف وزير العدل الجزائري خلال ردّه على مداخلات واستفسارات رؤساء الكتل بمجلس الأمة،" دسترة إمكانية مشاركة الجيش الجزائري في جهود حفظ السلام خارج الوطن، لا تعني بتاتا مشاركتها في الحروب الدولية، مواصلا "لقد طلب منّا التدخّل في منطقة ما، ورفضنا ذلك، لأن هذا مبدأ ثابت في دستورنا ولن نحيد عنه".

وأردف بلقاسم زغماتي: "نحن نتدخل في حالة السلم فقط، ولا نتدخل إلا تحت غطاء المنظمات الدولية التي ننتمي إليها كالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية"، مؤكدا :"نحن دعاة سلام ونحافظ على السلام".

وأضاف وزير العدل في مداخلته: "الشعب الجزائري غيور على جيشه، ولن يرضى بإقحامه في حروب خارج الوطن".