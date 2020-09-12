35 ألف شخص يشاركون في حملة تنظيف من ضفاف عدة أنهار في ألمانيا

شارك اليوم السبت، أكثر من 35 ألف متطوع في تنظيف ضفتي نهر الراين إضافة إلى نهري الموزيل والرور من حوالي 320 طن من القمامة، وفقا لما أعلنه منظمو الحملة.

وأضاف المنظمون أن خصوصية عملية التنظيف هذا العام تتمثل في وجود العديد من الكمامات على ضفتي الأنهار المذكورة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تنظيف ضفتي نهر الراين خلال حملة "التنظيف" الكبيرة كما أطلقوا عليها – وتحديدا من منبعه في سويسرا حتى مصبه في روتردام في هولندا.

وشارك إجمالا في الحملة 300 مجموعة من المتطوعين للنظافة، وفي مدينتي الراين الكبيرتين دوسلدورف وكولونيا شارك ما لا يقل عن 2000 شخص في هذه الحملة، كما شارك رئيس بلدية دوسلدورف توماس جايزل حتى قبل يوم واحد من خوضه الانتخابات البلدية بالمدينة غدا الأحد.