خبير سياحي بالأقصر يطالب بخفض تذاكر الطيران لتشجيع السياحة الداخلية

طالب الخبير السياحي محمود إدريس، بضرورة خفض أسعار تذاكر رحلات الطيران من أجل تشجيع حركة السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان ومختلف مقاصد السياحة المصرية.

وأكد محمود إدريس، خلال لقاء جمع بين وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وخبراء السياحة ورجال الأعمال بالأقصر، على ضرورة وضع خطط عاجلة لتشجيع السياحة الداخلية باعتبارها المخرج الآمن والسريع للخروج من الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع السياحي المصري، جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا ووقف حركة السفر من وإلى الكثير من بلدان العالم.

كما طلب إدريس، من وزير السياحة والآثار بالتدخل لرصف وتطوير الطرق السياحية وأن تلحق الأقصر بقاطرة تطوير قطاع النقل والمواصلات بمختلف محافظات مصر، في ظل النهضة الشاملة التي يشهدها ذلك القطاع الحيوي منذ تولي الفريق كامل الوزير المسئولية عن هذا القطاع.

واقترح محمود إدريس، على وزير السياحة والآثار ضرورة تسهيل إجراءات التصوير للأفلام والأعمال الدرامية بالمعابد والمناطق الأثرية، العمل على تشجيع سياحة الحوافز والمؤتمرات.

وإيجاد حل عادل لأزمة عربات الحنطور بالأقصر، بما يحفظ حقوق أصحاب عربات الحنطور الذين يسعون وراء لقمة العيش، ويحافظ على المظهر الحضاري للأقصر.