الإمارات تستقبل أول فوج سياحي روسي بعد استئناف حركة مطار دبي

استقبلت الإمارات أول فوج سياحي روسي بعد استئناف الحركة الجوية في مطار دبي بشكل موسع.

وقالت إدارة (الإقامة وشؤون الأجانب) في دبي إنها "يسرت إجراءات القادمين مع تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية التي تسهم في تعزيز ثقة المسافرين، وتعكس جاهزية البنية التحتية السياحية للإمارة".

وقال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة إن دبي تعد الوجهة المفضلة للسائحين خصوصا السائح الروسي، لافتاً إلى أن العلاقات الثنائية الإماراتية الروسية تشهد تطوراً مستمرا في مختلف المجالات.

وأضاف أن مصلحة(إقامة دبي) عملت على إنهاء إجراءات المسافرين القادمين من روسيا وفق أعلى المعايير الأمنية.

وتابع :"نرحب بجميع زوار دولة الإمارات من كافة أنحاء العالم ونؤكد لهم بأننا على أتم الاستعداد لتيسير إنهاء إجراءات سفرهم في وقت قياسي وفق أعلى معايير السلامة والبروتكولات المعتمدة في الدولة بشأن إجراءات استقبال المسافرين".

وأضاف: "تحرص الإدارة على تسهيل إجراءات المقيمين الروس وتوفير كافة مقومات الإقامة الكريمة لهم، ما أسهم في زيادة تدفق أعداد الروسيين إلى دبي".

وقال المري ، في بيان اليوم السبت ، إن حكومة دبي أصدرت مليون و 678 ألف تأشيرة بمختلف أنواعها للروسيين منذ 2018 حتى الثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري ، مشيرا إلى أن عدد الزوار الروسيين الذين منحوا تأشيرات عند الوصول بلغ 800 ألف زائر في الفترة نفسها.

ولفت إلى أن عدد المقيمين الروسيين في دبي في الفترة بين عامي 2019 و 2020 بلغ 21 ألف و 838 مقيما، في حين بلغ عددهم في عام 2018 سبعة آلاف و 280 مقيمافي الإمارة.