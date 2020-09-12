وزيرة الثقافة: نجاح المسرح التجريبي يعكس الإصرار على إعادة الحياة الطبيعية للثقافة

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن نجاح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا يؤكد الإصرار على إعادة الحياة الطبيعية للثقافة والفنون فى مصر.

وأضافت عبدالدايم، أن المهرجان يعد جسراً لتبادل الثقافات وقناة للتواصل مع التوجهات العالمية المتخصصة فى هذا المجال والتى تدفع الحركة المسرحية إلى التطور من خلال إضافة عناصر جديدة وأفكار مبتكرة تعمل على اثراء روح وتقنيات أبو الفنون.

وأوضحت أن إقامة المهرجان يعكس القدرة على مواجهة التحديات والأزمات والتى برزت فى الإقبال الكبير على العروض، حيث التزم خلالها الجمهور بالاجراءات الإحترازية التى طبقتها وزارة الثقافة للحفاظ على السلامة العامة.

وتابعت أن هذه الدورة شهدت الكثير من العروض المبتكرة والتى اعتمدت على تجاوز اطروحات الأشكال التقليدية المختلفة للعروض المسرحية من حيث الشكل أو الرؤية لتقدم أفكاراً متطورة ترتبط بالتحديث وتخاطب مختلف التيارات والتوجهات.

وتوجهت بالتحية والتقدير للدكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان ولفريق العمل الذى بذل جهوداً مميزة لتخرج هذه الدورة بالشكل اللائق بقيمة ومكانة مصر، كما تقدمت بالشكر لأعضاء لجنتي الاختيار والتحكيم وكل النقاد والباحثين والمسرحيين الذين أثروا هذه الدورة بمشاركاتهم المتنوعة كل فى مجاله ، وهنأت الفائزين بجوائز المسابقات واعتبرتها حافزاً لهم لمواصلة الإبداع والابتكار وخلق فضاءات مسرحية تتميز بالعبقرية والتفرد.