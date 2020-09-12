تركيا تعتدي بقذائف المدفعية على قريتين سوريتين

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أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، باعتداء تركيا بقذائف المدفعية على قريتي عقيبة وصواغية بريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن الأضرار تقتصر على الماديات، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.