يرى اليوناني نيقوديموس بابا فاسيليوس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن فريقه لا يستحق الخسارة التي تلقاها أمام فريق إنبي.

وحقق إنبي فوزًا مثيرًا على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال بابافاسيليوس، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس» بعد انتهاء المباراة: «مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، ولكننا قدمنا مستوى مميزا للغاية ولا نستحق الخسارة».

وأضاف المدرب اليوناني: «نتيجة المباراة غير عادلة، لعبنا بشكل جيد وكنا نستحق التعادل».

وتابع: «الإصابات التي تعرض لها لاعبو الفريق خلال الشوط الأول أجبرتنا على تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، وأهداف إنبي جاءت من أخطاء دفاعية».

وأتم: «أتيحت لنا فرصتان في نهاية المباراة، لو تم تسجيل واحدة منهما، كان من الممكن أن نخرج بالتعادل على أقل تقدير، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا».