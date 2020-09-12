 مدرب دجلة: كرة القدم غير عادلة.. لا نستحق الخسارة أمام إنبي - بوابة الشروق
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مدرب دجلة: كرة القدم غير عادلة.. لا نستحق الخسارة أمام إنبي

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:19 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 10:19 م

يرى اليوناني نيقوديموس  بابا فاسيليوس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن فريقه لا يستحق الخسارة التي تلقاها أمام فريق إنبي.

وحقق إنبي فوزًا مثيرًا على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال بابافاسيليوس، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس» بعد انتهاء المباراة: «مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، ولكننا قدمنا مستوى مميزا للغاية ولا نستحق الخسارة».

وأضاف المدرب اليوناني: «نتيجة المباراة غير عادلة، لعبنا بشكل جيد وكنا نستحق التعادل».

وتابع: «الإصابات التي تعرض لها لاعبو الفريق خلال الشوط الأول أجبرتنا على تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، وأهداف إنبي جاءت من أخطاء دفاعية».

وأتم: «أتيحت لنا فرصتان في نهاية المباراة، لو تم تسجيل واحدة منهما، كان من الممكن أن نخرج بالتعادل على أقل تقدير، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا».


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