يرى اليوناني نيقوديموس بابا فاسيليوس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن فريقه لا يستحق الخسارة التي تلقاها أمام فريق إنبي.
وحقق إنبي فوزًا مثيرًا على وادي دجلة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وقال بابافاسيليوس، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس» بعد انتهاء المباراة: «مباراة اليوم كانت صعبة للغاية، ولكننا قدمنا مستوى مميزا للغاية ولا نستحق الخسارة».
وأضاف المدرب اليوناني: «نتيجة المباراة غير عادلة، لعبنا بشكل جيد وكنا نستحق التعادل».
وتابع: «الإصابات التي تعرض لها لاعبو الفريق خلال الشوط الأول أجبرتنا على تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، وأهداف إنبي جاءت من أخطاء دفاعية».
وأتم: «أتيحت لنا فرصتان في نهاية المباراة، لو تم تسجيل واحدة منهما، كان من الممكن أن نخرج بالتعادل على أقل تقدير، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا».