الجامعة الأردنية تنفي تحويل عدد من الطلاب للتحقيق على خلفية رأيهم في التطبيع

نفت الجامعة الأردنية، تحويل عدد من طلبتها للتحقيق على خلفية رأيهم في التطبيع، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم السبت.

وقالت الجامعة، في بيان صحفي اليوم السبت، إن المعلومات المتداولة من بعض المجموعات الطلابية على وسائل التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة.

وأوضحت الجامعة، في البيان، أن الطلبة جرى تحويلهم إلى لجان تحقيق على خلفية قضايا السب والشتم والذم والتشهير والإساءة للجامعة، وسمعتها وإدارتها وأعضاء هيئة التدريس فيها.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.