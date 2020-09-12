السلطات التركية تعتقل العشرات بسبب استخدامهم لتطبيق هاتفي

أعلنت السلطات التركية، القبض على 26 من أصل 51 شخصا استخدموا تطبيقا هاتفيا.

ونفذت الشرطة حملات اعتقال في 7 مقاطعات مقرها اسطنبول، وفقا لصحيفة زمان التركية.

وفي نطاق التحقيق الذي أجراه قسم الإرهاب والجريمة المنظمة بمكتب المدعي العام في إسطنبول، صدر أمر اعتقال بحق 51 شخصًا تبين أنهم استخدموا بزعم استخدام تطبيق "بايلوك" للتراسل الفوري.

وفي عملية متزامنة نُظمت في إسطنبول وأديامان وأنقرة وإزمير وكوجالي ومانيسا وفان، ألقت فرق فرع الجريمة المنظمة التابع لإدارة شرطة اسطنبول القبض على 26 من المشتبه في انتمائهم إلى حركة الخدمة.

وتواصل الشرطة ملاحقة 25 من المشتبه بهم للقبض عليهم.

وحول الأدلة التي جمعتها قوت الأمن ضد من تصنفهم إرهابيين، تم "مصادرة 4 أوراق نقدية من فئة 1 دولار، وعملة واحدة ليرة، ووثائق تحتوي على مذكرات تحفيزية تنظيمية والعديد من المواد الرقمية".