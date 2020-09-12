 السلطات التركية تعتقل العشرات بسبب استخدامهم لتطبيق هاتفي - بوابة الشروق
السبت 12 سبتمبر 2020 11:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

السلطات التركية تعتقل العشرات بسبب استخدامهم لتطبيق هاتفي

وكالات
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 9:38 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 9:38 م

أعلنت السلطات التركية، القبض على 26 من أصل 51 شخصا استخدموا تطبيقا هاتفيا.

ونفذت الشرطة حملات اعتقال في 7 مقاطعات مقرها اسطنبول، وفقا لصحيفة زمان التركية.

وفي نطاق التحقيق الذي أجراه قسم الإرهاب والجريمة المنظمة بمكتب المدعي العام في إسطنبول، صدر أمر اعتقال بحق 51 شخصًا تبين أنهم استخدموا بزعم استخدام تطبيق "بايلوك" للتراسل الفوري.

وفي عملية متزامنة نُظمت في إسطنبول وأديامان وأنقرة وإزمير وكوجالي ومانيسا وفان، ألقت فرق فرع الجريمة المنظمة التابع لإدارة شرطة اسطنبول القبض على 26 من المشتبه في انتمائهم إلى حركة الخدمة.

وتواصل الشرطة ملاحقة 25 من المشتبه بهم للقبض عليهم.

وحول الأدلة التي جمعتها قوت الأمن ضد من تصنفهم إرهابيين، تم "مصادرة 4 أوراق نقدية من فئة 1 دولار، وعملة واحدة ليرة، ووثائق تحتوي على مذكرات تحفيزية تنظيمية والعديد من المواد الرقمية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك