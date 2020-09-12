 فلسطين: إغلاق قرية الفندقومية بمحافظة جنين لمدة يومين للحد من انتشار كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين: إغلاق قرية الفندقومية بمحافظة جنين لمدة يومين للحد من انتشار كورونا

علم فلسطين
علم فلسطين
رام الله - أ ش أ:
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 1:45 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 1:45 م

أعلن محافظ جنين بفلسطين أكرم الرجوب، اليوم السبت، إغلاق قرية الفندقومية جنوب جنين، لمدة يومين، للحد من انتشار كورونا.

وأضاف الرجوب -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن إغلاق القرية يأتي لتمكين فرق الطب الوقائي من إجراء الفحوص اللازمة، ولتتبع الخريطة الوبائية وذلك عقب تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في القرية.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المجلس القروي ستقوم بتطبيق مقتضيات هذا القرار لما فيه مصلحة وسلامة أبناء القرية، مناشدا بضرورة الالتزام والتعاون مع الجهات المعنية لمحاصرة انتشار هذا الفيروس.

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