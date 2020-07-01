بومبيو يعرب عن قلق واشنطن البالغ إزاء اعتقال الصين نشطاء من هونج كونج

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تشعر بـ "قلق بالغ" إزاء 12 من نشطاء الديمقراطية في هونج كونج جرى اعتقالهم في البر الرئيسي (الصين)، ولم يسمح لهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم.

وقال بومبيو في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة وأوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت إن الشرطة البحرية لمقاطعة جوانجدونج الساحلية بجنوب الصين، اعتقلت النشطاء قبل أسبوعين قبالة ساحل هونج كونج، مضيفا أن السلطات المحلية بالمقاطعة لم تفصح عن أي معلومات بشأن حالتهم أو الاتهامات المنسوبة إليهم.

كما شكك وزير الخارجية الأمريكي في التزام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام بحماية حقوق سكان الجزيرة، ودعا السلطات إلى ضمان تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة.

ودعت عائلات ست من النشطاء في هونج كونج في مؤتمر صحفي اليوم السبت إلى السماح لمحامين تابعين لهم، بمقابلة المعتقلين، بدلا من المحامين الذين عينتهم الحكومة. وقالت العائلات إنها لم تسمع شيئا من المعتقلين منذ جرى اعتقالهم، ودعت المسؤولين في البر الرئيسي للسماح بالتواصل معهم.

كما دعت العائلات حكومة هونج كونج، التي قالوا إنها لم تقدم أي "مساعدة ملموسة"، إلى العمل من أجل عودة النشطاء.

وقالت لام يوم الثلاثاء الماضي إن "المسألة ليست ببساطة استعادتهم"، لأنه إذا جرى اعتقال أشخاص من هونج كونج بسبب ارتكابهم جرائم في البر الرئيسي الصيني، يتعين التعامل معهم بموجب قانون البر الرئيسي. وقالت إن حكومة هونج كونج ستقدم المساعدة لهؤلاء إذا لزم الأمر.