 الإمارات تقدم 16 طن مواد إغاثية لأهالي الساحل الغربي في اليمن - بوابة الشروق
السبت 12 سبتمبر 2020 12:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الإمارات تقدم 16 طن مواد إغاثية لأهالي الساحل الغربي في اليمن

أبوظبي - أ ش أ:
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 11:22 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 11:22 ص

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 16 طنا من المواد الإغاثية إلى 1400 أسرة بمخيم الوعرة بمدينة الخوخة الساحلية باليمن، والتي فرت منذ 5 سنوات من مدن الحديدة والحوك والحالي والدريهمي وبيت الفقية وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى القمع الانقلابية الحوثية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، أن دولة الإمارات تواصل مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني، في إطار جهودها الرامية إلى رفع المعاناة عن الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها اليمن.

من جانبهم، تقدم أهالي المخيم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات و"هيئة الهلال الأحمر" على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي الذي يقدمه الهلال في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك