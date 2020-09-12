قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن درجة كثافة الفصول خلال العام الدراسي الجديد هي الحاكم في التواجد بالمدرسة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن حضور الطفل من مرحلة التمهيدي حتى الصف الثالث الابتدائي ستكون أربعة أيام فقط في العام الداراسي الجديد ثم يتم زيادة عدد ساعات اليوم الفصل من خلال عدد الحصص.

وكشف رضا حجازي أنه بالنسبة لصفوف الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ستكون المسافة الفاصلة بين كل طالب وآخر متر ونصف أو نحو متر والجلوس على هيئة الشطرنج، وسيتم اللجوء لمشاهدة البرامج التعليمية في القنوات التلفزيونية من أجل استكمال المنظومة التعليمية للطالب.