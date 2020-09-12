المستشفيات الأمريكية ترفض ثلث كمياتھا من عقار ريمديسيفير بعد تراجع الحاجة إليه

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أكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانیة الأمریكیة یوم الجمعة إن المستشفیات الأمریكیة رفضت نحو ثلث الكمیات المخصصة لھا من عقار ریمدیسیفیر لعلاج مرض كوفید-19 منذ یولیو مع تراجع الحاجة لھذا الدواء المكلف.

وقالت بعض المستشفیات إنھا ما زالت تشتري ھذا العقار الذي تنتجھ شركة جیلیاد ساینسز كي یصبح لدیھا مخزون في حالة تسارع وتیرة الجائحة خلال الشتاء. ولكنھا قالت إن الإمدادات الحالیة كافیة وذلك إلى حد ما لأنھا تقصر استخدامه على الحالات الشدیدة فقط.

وسمحت إدارة الأغذیة والعقاقیر بقدر أكبر من الحریة في استخدام ریمدیسیفیر ولكن ستة من بین ثمانیة مستشفیات ضخمة اتصلت بھا رویترز قالت إنھا لا تستخدمه في الحالات المتوسطة.

ویشیر ھذا الإبطاء إلى أن نقص العقار انتهى ويهدد جهود جیلیاد لتوسیع استخدام ریمدیسیفیر.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة یوم الجمعة إنھ ما بین السادس من یولیو والثامن من سبتمبر قبلت أنظمة الصحة العامة بالولایات والمناطق نحو 72 % من الكمیات التي عرضتھا علیھا من ریمدیسیفیر.

ولم تشتر المستشفیات بدورها سوى نحو ثلثي ما قبلته الولایات والمناطق. ولم ترد جیلیاد على طلب للتعلیق.