المعاهد الأزهرية: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية

أكد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، انتظام فتح اللجان في امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية والتي بدأت اليوم، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، وطلاب القسم الأدبي امتحان مادتي الفقه والإنشاء باللجنة الثانية.

وقال خليل -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن جميع الطلاب والمراقبين والمشرفين على اللجان ملتزمون بالإجراءات الاحترازية كما كان متبعا في الدور الأول لامتحانات الثانوية الأزهرية، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

يذكر أنه تم تحديد 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى، وتعقد لجان التصحيح بـ5 مقرات، والتى تبدأ بعد انتهاء اليوم الأول من امتحانات الدور الثانى، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 سبتمبر الجارى بالنسبة للقسم العلمى ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبى.