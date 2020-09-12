قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والتنمية المستدامة جعلت تطوير التعليم حتمي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، ان الثورة الصناعية الرابعة سوف تؤدي إلى ظهور وظائف واختفاء أخرى.

وكشف رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شكل التعليم المتطور لن يكون عبارة عن كتب مدرسية ومناهج ثابتة، سيكون هناك مواد تعليمية يشترك في إعدادها المعلمين والمتعلمين على سواء، وشكل المدرسة سيكون متعدد الأغراض وليس كما هو حاليا.



