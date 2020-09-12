روحاني: تجديد الإغلاق في إيران سوف يكون استسلاما لكورونا

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أعلن الرئيس الإيراني عدم اعتزامه تنفيذ إغلاق آخر جراء فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 23 ألف شخص في البلاد، رغم تحذيرات خبراء الصحة.

وقال روحاني، اليوم السبت: "الإغلاق ومنع كل شيء الآن بشأن المخاوف الصحية لن يكون منطقيا.. المضي المتواصل في الإغلاق سوف يكون نوعا من الاستسلام لفيروس كورونا".

ودعا عبر التلفزيون الرسمي إلى إعادة فتح البلاد بموجب قواعد النظافة العامة بوصفه الحل الواقعي الوحيد في ظل الجائحة.

ووجد روحاني نفسه محاصرا في الشهور الأخيرة بين تحذيرات خبراء الصحة –حتى بين حكومته، والحاجة إلى إبقاء الاقتصاد مفتوحا على الجانب الآخر.

وتسببت الجائحة في تفاقم الاقتصاد الإيراني السيء بالفعل جراء العقوبات الأمريكية إلى جانب خسارة الريال لثلثي قيمته، بحسب سماسرة العملات.

وتؤكد الزيادة الجارية في الإصابات تحذيرات الخبراء، فيما توفى 116 شخصا بالإضافة لـ2139 إصابة جديدة مؤكدة في الـ24ساعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة التي صدرت اليوم السبت.

وفي المجمل، أًصيب نحو 400 ألف شخص بفيروس كورونا.