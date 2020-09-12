عقيلة صالح: الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار وجاهز للرد على أي عدوان

شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على أن القوات المسلحة الليبية ملتزمة بوقف إطلاق النار، وجاهزة للرد على أي عدوان أو خرق تقوم به أي جهة بأي وقت، مؤكدا على وقف إطلاق النار الذي أعلن في القاهرة والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات المسلحة.

وأضاف صالح -وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية اليوم السبت- حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعا قوامها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار وأن هناك انتخابات في المجالس البلدية ستكون في أقرب وقت وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة.

وأوضح أن حق التظاهر السلمي حق دستوري، داعيا المتظاهرين لعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا.