أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 6 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85174 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع حالتين في كل من شنغهاي وقوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من فوجيان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2625 حالة غادر منها 2471 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن إجمالي المتعافين 80386 شخصا، مشيرة إلى أن 6800 شخص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 351 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 299 حالة منها 298 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4925 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 99 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 498 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4598 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و475 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.