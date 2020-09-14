مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 بسبب حريق اندلع داخل مبنى في كراتشي بباكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب سبعة آخرون، بعد اندلاع حريق في مبنى مكون من ثلاثة طوابق في منطقة "هجرة كولوني" بمدينة كراتشي الباكستانية، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم السبت.

وذكرت مصادر الإنقاذ أن خمسة أشخاص، من بينهم امرأتان وطفل- تم إجلاؤهم من المبنى. وتم نقل شخص-قفز من المبنى لإنقاذ حياته وتعرض لإصابات خطيرة نتيجة لذلك- إلى المستشفى القريب للعلاج.

وقالت الشرطة إنه يتم علاج المصابين في المستشفى المدني.

وقال مسؤولون من جهاز الإطفاء إنه كان هناك أيضا فندق في الطابق الأرضي للمبنى، لكن الحريق اندلع في مصنع وسادات يقع في الطابق الأول، والذي سرعان ما انتشر من المبنى بأكمله.

وذكر سكان بالمنطقة أن 24 شخصا من بينهم أربع أسر كانوا يقيمون داخل المبنى وقت اندلاع الحريق.

وأضاف المسؤولون أنه تم احتواء الحريق وتجرى عملية تبريد حتى لا يتجدد الحريق.