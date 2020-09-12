«تلوث الهواء وتأثيرة على الجهاز التنفسى» على مائدة ثقافة الشرقية

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعالياتها الثقافية والأدبية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث عقد قصر ثقافة الحسينية ندوة أدبية لمناقشة أعمال الشاعر عصام إسماعيل، وأدار الندوة الدكتور أحمد البهنساوي والشاعر محمد زكريا والشاعر حمدي الهادي.

وبحسب بيان للهيئة، تناولت الندوة النقد والتحليل لقصائد الشاعر منها العامية عن حب مصر والقصائد الفصحي، بالإضافة إلى أعمال الشاعر عصام إسماعيل عن عيد الفلاح وعيد الشرقية القومي بحضور كوكبة من الشعراء.

واحتفل بيت ثقافة أبوحماد بعيد الشرقية بمحاضرة ألقاها فتحي السيد، أوضح فيها سبب اختيار تاريخ العيد في التاسع من سبتمبر من كل عام وذلك إحياءً لذكرى وقفة الزعيم الشرقاوي أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضاً مطالب الأمة عام 1881م، كما عقد قصر ثقافة منصور حسن ومكتبة كفر صقر محاضرة للاحتفال بعيد القومي للشرقية.

ونظم قصر ثقافة ديرب نجم أمسية قصصية أونلاين مع ياسر عبد العليم رئيس النادي الأدبي بقصر ثقافة ديرب نجم وسرد قصص قصيرة أو ما يسمى بالومضة وهو فن القصة القصيرة القصيرة، حيث قدم قصة بعنوان القسط الأخير، وأخرى بعنوان هزيمة، كما نفذ القصر محاضرة بعنوان "تلوث الهواء ومدي تأثيرة على الجهاز التنفسى" ألقتها الدكتورة أميرة شفيق رئيس قسم الثقافة الصحية بالوحدة الصحية بديرب نجم.

وذكرت أن تلوث الهواء يؤثر على الجهاز التنفسى ويسبب العديد من الأمراض، كما أن عدوى إلتهابات الجهاز التنفسى تنتقل عن طريق الجراثيم التي تلوث الهواء بسبب العطس والسعال والتنفس، حيث إن غالبية الملوثات تدخل جسم الإنسان عبر الشعب الهوائية مما يؤدى إلى إلتهابات الجهاز التنفسى، وتعتبر إلتهابات الجهاز التنفسى هي المسؤلة عن وفاة ما يقرب من ٢ مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن سوء التغذية للأطفال يضعف الجهاز المناعي ويجعلة أكثر عرضة للإلتهاب الرئوى، لذلك حثت على ضرورة التغذية السليمة للأطفال مع الحرص على تناول الكثير من السوائل لمنع جفاف الجسم.

ونفذ قصر ثقافة منيا القمح أمسية أدبية لأعضاء نادى أدب منيا القمح، حيث قدم أعضاء النادى مجموعة كبيرة ومتنوعة من القصائد ومنهم عبدالعزيز رياض وقصيدة وهبت نفسى وعزت إبراهيم رباعية، بجانب ورشة فنية للاستماع للمواهب الشابة ومنهم صابرين وأغنية أه لو تعرف، وإسراء عادل وقصيدة سراب.