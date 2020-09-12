روسيا تورد 50 ألف طن من القمح لكوريا الشمالية كمساعدات إنسانية

وردت روسيا 50 ألف طن من القمح لكوريا الشمالية كمساعدات إنسانية.

وذكرت السفارة الروسية في بيونج يانج -عبر صفحتها في "فيسبوك" وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- أن الدفعة الأخيرة من شحنة القمح (25 ألف طن) التي وصلت إلى ميناء (نامبو) على البحر الأصفر، سيتم تفريغها إلى 6 شاحنات ستخضع مع طواقمها لحجر صحي لمدة أسبوعين، ثم سيتعرض القمح للتعقيم بالبخار قبل إرساله للمستهلكين، وذلك ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت السفارة أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية أشارت لدى اتصالها مع الدبلوماسيين الروس، إلى أهمية توريد القمح الروسي، نظرا لحجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها بسبب موجة أعاصير قوية جدا اجتاحت البلاد أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر الجاري.

كانت روسيا قد وردت لكوريا الشمالية، في مايو الماضي، 25 ألف طن من القمح كمساعدة إنسانية، وعبر السفير الروسي لدى بيونج يانج، ألكسندر ماتسيجورا، حينها عن أمله في أن تستطيع موسكو إرسال دفعة جديدة من القمح إلى كوريا الشمالية في وقت قريب.