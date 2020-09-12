تجرى الانتخابات الإقليمية في روسيا، غدا الأحد، وسط أجواء احتجاجية متزايدة، حيث يتم اختيار حكام الأقاليم والبرلمانات الإقليمية الجديدة في البلاد.

ويعتبر التصويت اختبارا للمزاج العام بعد تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ووجهت الدعوة لملايين الروس للتصويت في يوم الاقتراع الرئيسي غدا في جميع الأقاليم الروسية تقريبا داخل أكبر الدول في العالم من حيث الرقعة الجغرافية.

ويختار الناخبون من بين أكثر من 9 آلاف مرشح في هذه الانتخابات داخل الإقاليم الشاسعة.

وكانت العديد من المراكز فتحت أبوابها منذ أمس الجمعة ويترقب الخبراء بشغف شديد أداء حزب روسيا الموحدة الحاكم خلال هذه الانتخابات.

وهناك أهمية خاصة بالنسبة للحكومة الروسية تتعلق باختيار الحكام الجدد للأقاليم الثمانية عشرة، ويصوت الناخبون في إحدى عشرة منطقة على توليفة جديدة من البرلمانات المحلية، حيث تجري انتخابات مجالس المدن في 22 مدينة ويختار عدد من نواب مجلس الدوما ورؤساء البلديات في مناطق أخرى.